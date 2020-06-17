Омск, , 06:28 — REGNUM В Омской области с начала эпидемии коронавируса подтверждено заражение 2535 человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за последние сутки выявлено 98 новых случаев.

Диагноз подтвердился у 74 жителей Омска, 6 — Омской области. 4 случая заражения зарегистрированы в Марьяновском районе.

К настоящему моменту выписаны из больниц с выздоровлением 1210 человек, из них 30 за последние сутки. Под домашним наблюдением врачей остаются почти 1,8 тыс. жителей. Снято с карантинного учёта 31 тыс. человек.

Напомним, на территории области начали открываться спортивные объекты. Однако, как сообщало ИА REGNUM, тренироваться там пока смогут лишь профессиональные спортсмены, входящие в составы сборных команд области и страны.

Читайте также: Спортивные объекты в Омской области открылись, но пока не для всех