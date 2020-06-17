Лхаса, Китай, , 06:19 — REGNUM В Тибетском автономном районе на юго-западе Китая климат становится теплее и влажнее в весенний период, сообщает 16 июня агентство Синьхуа.

В период с 1981 по 2020 годы средняя температура воздуха в весенний период в регионе росла на 0,28 градуса Цельсия каждые десять лет, в то время как количество осадков за тот же период росло на 5,2 мм в среднем каждое десятилетие, сообщили в местном климатическом центре.

Средняя температура весной в Тибете в 2020 году составила 4,2 градуса Цельсия, что на 0,5 градуса ниже нормы и является самой низкой за последние 19 лет. Средний весенний объем осадков составил 100,7 мм, что почти на 26,7 мм больше, чем в обычно и является самым высоким показателем за прошедшее десятилетие.