Владивосток, , 06:17 — REGNUM В Приморье 15 лабораторий проводят тесты на коронавирусную инфекцию, и количество их планируют увеличить, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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С начала эпидемии проведено более 138 тыс. тестов.

«У нас семь федеральных лабораторий, пять — регионального подчинения, а также три частные. Вскоре к ним присоединится лаборатория на базе Краевой станции переливания крови», — сказала первый замминистра Тамара Курченко.

В сутки в лабораториях обрабатывают от 30 до 100 тестов.

ПЦР-диагностику проводят больным с пневмонией, с тяжёлым течением ОРВИ, с симптомами коронавируса, тем, кто был в контакте с заболевшими.

Лаборатории 10 государственных больниц приступили к новому виду тестирования — ИФА. Он позволяет спрогнозировать развитие эпидемии и сформулировать состояние иммунного статуса.

Исследования проводят лаборатории во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Дальнегорске, Лесозаводске и Спасске-Дальнем.

Как сообщало ИА REGNUM, Курганское ОАО «Синтез» наращивает мощности по производству препарата «гидроксихлорохин», рекомендованного Минздравом России для лечения COVID-19.