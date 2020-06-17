Сеул, , 06:06 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 43 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Сообщается, что среди новых случаев 31 связан с заражением внутри страны. По данным центра, в окрестностях Сеула были выявлены новые очаги инфекции. Всего с начала пандемии в Южной Корее было подтверждено 12 198 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня генсекретарь ООН Антониу Гутерриш высоко оценил усилия Южной Кореи по борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, меры и методы, применяемые властями республики, стали примером для других стран мира.

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