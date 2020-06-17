Новосибирск, , 06:00 — REGNUM В Новосибирске строители прорубили тоннель к новой станции метрополитена под Октябрьским мостом.

Многоуровневый пешеходный переход с лифтами через мост соединит пляж и строящуюся станцию «Спортивная». Одна его часть пройдёт над автодорогой, вторая — под землёй.

«Без остановок, в соответствии с графиком, идёт строительство станции метро «Спортивная». В этом году будут полностью возведены стены, закончим все строительные работы, — прокомментировал мэр города Анатолий Локоть. — А со следующего года начнётся монтаж оборудования. Самая объёмная и дорогостоящая его часть — это эскалаторы. После этого начнётся работа внешней отделки. Мы хотим, чтобы внешний вид станции перекликался с внешним видом ледового дворца — такое дизайнерское решение».

Пешеходный переход планируют сдать в июне 2022 года.