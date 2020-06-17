Петропавловск-Камчатский, , 05:46 — REGNUM На Камчатке за последние сутки выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом, 3 пациента скончались.

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Всего в крае с момента начала пандемии умерли 37 пациентов с коронавирусом. Выявлено 1575 носителей SARS-CoV-2. За сутки в регионе выздоровели 29 пациентов, всего — 524, пишет ИА Камчатка со ссылкой на министра здравоохранения региона Елену Сорокину.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае за последние сутки выявили 104 случая заражения коронавирусом, в Якутии — 91.