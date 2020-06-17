Улан-Удэ, , 05:42 — REGNUM В Бурятии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 2392. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки SARS-CoV-2 был выявлен у 51 человека.

«Из 51 новых случаев COVID-19: 2 чел. — прибывшие из регионов РФ, 5 чел. — работники с рудника п. Ирокинда, 9 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.

Количество выздоровевших к настоящему моменту составило 1507 человек, 55 из которых выписаны из больниц за последние сутки. В стационарах остаются 493 пациента, 6 тяжёлых больных подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

За сутки также зарегистрирован очередной летальный случай среди носителей COVID-19. 17 июня скончалась женщина 88 лет, страдающая последствиями инсульта, ишемической болезнью сердца. Она находилась в реанимации с 12 июня, была подключена к аппарату ИВЛ.

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