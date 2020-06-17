Гуйян, Китай, , 05:41 — REGNUM Мощные ливни продолжат досаждать провинции Гуйчжоу, на юго-западе Китая, где уже погибли 13 человек, в ближайшие дни, сообщает 16 июня агентство Синьхуа.

В связи с этим здесь возможны наводнения. В провинции ожидаются мощные ливни в период с 17 по 28 июня, сообщили в провинциальном департаменте по чрезвычайным ситуациям. Ливни станут мощным вызовом для системы профилактики наводнений.

В провинции начался сезон дождей и паводков на 40 дней раньше, чем годом ранее. С 1 и по 15 июня средний уровень осадков составил 178,1 мм, что на 83% больше, чем в предыдущие годы в среднем с 1961 года.

Недавние ливни затронули уже 1,14 млн человек, приведя к гибели 13 человек. Одиннадцать человек пропали без вести. Ливни повредили 49 га зерновых, нанеся прямой экономический ущерб в размере 1,59 млрд юаней (около $225 млн).