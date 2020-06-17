Москва, , 05:57 — REGNUM В среду, 17 июня, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +29… +31 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 18 июня в Москве будет переменная облачность, без осадков, +17… +19 °С.

Ветер переменных направлений (ночью восточный) 3−10 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +26… +31 °С днём и +14… +19 °С ночью.

В четверг, 18 июня, днём в столице ожидается +27… +29 °С. По области +24… +29 °С. Ночью в регионе ожидается +13… +18 °С. Днём местами кратковременный дождь, гроза, порывистый ветер до 15 м/с.