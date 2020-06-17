Ханты-Мансийск, , 05:17 — REGNUM В Югре у 6,4% населения есть иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом на сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

В управлении Роспотребнадзора рекомендуют переходить к первому этапу снятия санитарных ограничений по коронавирусу, когда иммунитет к данной инфекции будет наблюдаться у 10% жителей региона, третий этап предполагает 50%.

Напомним, с начала пандемии на 16 июня в Югре коронавирусом заразились 2 973 человека. Из них 2 242 выздоровели, 29 скончались.