Красноярск, , 05:57 — REGNUM В Красноярске 24 июня не будет проводиться парад в честь 75-летия Победы советского народа в Великой отечественной войне. Об этом журналистам 16 июня сообщил представитель региональной дирекции Года памяти и славы Виталий Богомазюк.

По его словам, военный парад в краевой столице не состоится, поскольку Красноярск не вошёл в перечень городов, рекомендованных Минобороны РФ для проведения военных парадов 24 июня.

Тем не менее, торжественные мероприятия, посвящённые 75-летию Победы, начнутся в городе с 22 июня — Дня памяти и скорби ‑ и завершатся 24 июня «Победным маршем». Как и по всей стране, на открытых площадях Красноярска в этот день — день триумфального парада Победы в Москве в 1945 году — будут звучать военные марши и песни времён войны.

Как сообщало ИА REGNUM, назначенный на 24 июня парад Победы в Симферополе не состоится.

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