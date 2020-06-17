Магадан, Магаданская область, , 05:12 — REGNUM Жители Магаданской области с 2015 года задолжали за капремонт более 500 млн рублей.

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Новый руководитель Фонда капитального ремонта Колымы Гапдрашид Гизатулин, который назначен на должность три месяца назад, рассказал, как планирует изменить ситуацию с неплательщиками.

По его словам, планы капремонта 2015−2019 годов не были исполнены в полном объёме. Жители жалуются на текущие кровли домов, на сильно изношенные трубопроводные и электрические сети.

«Сделали 26 кровель по всей области, около 12 инженерных сетей, запустили 10 лифтов, в городе полностью переделали электрические сети в трёх домах», — рассказал директор телеканалу «Вести-Магадан».

С 1 января взнос на капитальный ремонт составляет 9,9 рубля за кв. метр. Собираемость платежей — порядка 70%. В отношении 30% неплательщиков ведётся претензионная работа. Если не получается уладить дело мирным путём, обращаются суд.

На 500 млн рублей долга фонд может отремонтировать порядка 100 домов.

«Мы хотим ввести автоматизированную систему учёта неплательщиков. На это нужно порядка 3 млн рублей. Это повысит собираемость до 95%. Губернатор поддержал нашу инициативу. Деньги, которые мы вложим, окупятся с лихвой», — добавил Гапдрашид Гизатулин.

Как сообщало ИА REGNUM, капитальный ремонт свыше 600 многоквартирных домов запланирован в Ставропольском крае в 2020 году.