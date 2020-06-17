Сантьяго, , 04:55 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Чили увеличилось на 5 013 и составило 184 449, сообщается на сайте чилийского министерства здравоохранения.

Кроме того, в стране за сутки была зафиксирована 21 смерть среди пациентов с COVID-19. Общее число летальных исходов от осложнений при данном заболевании достигло 3 383.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня президент Чили Себастьян Пиньера отправил в отставку чилийского министра здравоохранения Хайме Маньялича.

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