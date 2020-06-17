Пекин, , 04:47 — REGNUM В столице Китая городе Пекине подтвержден 31 новых локальный случай COVID-19 и шесть новых бессимптомных случаев заражения коронавирусом, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в муниципальной комиссии здравоохранения Пекина, всего в городе выявлено 557 подтвержденных локальных случаев заболевания опасной инфекцией, включая 411 человек, которые были выписаны из госпиталей по выздоровлению. Девять человек скончались.

Еще 137 человек по-прежнему продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях города, включая 12 бессимптомных, которые также находятся под наблюдением медиков. Общее число «импортных» случаев в городе достигло 174 за все время эпидемии. Из них один продолжает получать медицинскую помощь.