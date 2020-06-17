Пекин, , 04:44 — REGNUM За прошедшие сутки еще двое пациентов, переболевших COVID-19, покинули госпитали Китая, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

По информации Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 252 пациента по-прежнему получают лечение в госпиталях страны, из которых семеро находятся в тяжелом состоянии. Всего 78 379 пациентов было вылечено и выписано из госпиталей страны по выздоровлению за все время эпидемии.

Общее число заболевших опасной инфекцией в Китае достигло 83 265 человек с начала эпидемии, включая 4634 скончавшихся. За прошедшие сутки в Китае было выявлено 44 новых случаев заболевания, включая 11 «импортных».