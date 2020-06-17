Пекин, , 04:41 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено еще 11 новых «импортных» случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, десять таких привнесенных из-за рубежа случаев инфицирования было выявлено в провинции Ганьсу и еще один — в провинции Сычуань.

Общее число «импортных» заболевших в Китае достигло 1856 за все время эпидемии, из них 1754 человека были выписаны из госпиталей по выздоровлению, еще 102 продолжают оставаться на лечении. Смертей нет. Всего за сутки в Китае было выявлено 44 новых случаев COVID-19.