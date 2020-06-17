Мехико, , 04:32 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки от осложнений COVID-19 скончались 730 пациентов, заявил главный эпидемиолог страны Хосе Луис Аломия на своей странице в Twitter.

«Подтверждены на сегодняшний день 18 310 случаев смерти пациентов от осложнений заболевания COVID-19», — сообщил он.

Также за 16 июня в стране подтвердили 4599 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в Мексике выявили 154 863 случая инфицирования SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее трудовым мигрантам из Мексики временно запретили совершать поездки в Канаду. Отмечалось, что мексиканские власти пока изучают все санитарные процедуры при въезде на канадскую территорию, а также учитывают эпидемиологическую обстановку в стране.

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