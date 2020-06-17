Лос-Анджелес, США, , 03:51 — REGNUM Сальма Хайек, снимающаяся в новом кинокомиксе Marvel «Вечные», сообщила, что вскоре она будет участвовать в дополнительных съёмках фильма. Публикацию она разместила 17 июня на своей странице в Instagram.

Актриса сообщила, что в рамках подготовки к съёмкам ей пришлось «наконец-то» покрасить свои волосы. Она показала, как выглядела до процедуры и как изменилась после неё.

https://www.instagram.com/p/CBgaLbuD1iU/

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Кит Харингтон, исполняющий в «Вечных» роль Чёрного рыцаря, сделал себе короткую стрижку. Этим он очень удивил своих поклонников, которые привыкли видеть звезду «Игры престолов» с длинными волосами.

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