Якутск, , 03:45 — REGNUM В Якутию пришла аномальная для региона и этого времени года жара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Росгидромета.

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«Жаркая погода прогнозируется с 17 по 21 июня в центральных и северо-восточных районах Якутии. Здесь дневные температуры составят +22−28°, что на 12−16° выше нормы», — сказали синоптики.

Специалисты предупреждают, что такие волны тепла (периоды жаркой погоды в течение пяти дней и более) негативно влияют на состояние здоровья, в первую очередь пожилых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня может стать самым жарким с 1892 года, заявил агентству РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.