Вашингтон, , 03:39 — REGNUM Страхи в связи с возможностью возникновения второй волны распространения нового коронавируса в США назвал преувеличенными американский вице-президент США Майкл Пенс в своей статье в газете The Wall Street Journal.

По его словам, состояние системы здравоохранения государства сейчас лучше, чем четыре месяца назад и в этом есть заслуга президента США и американского общества. Пенс подчеркнул, что страна побеждает «в схватке с невидимым врагом», поскольку число случаев заражения снижается или остается на стабильном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня официальный представитель Белого дома Кейли Макинани заявила, что низкий процент выявленных случаев заражения новым коронавирусом в США (по ее словам 6% от всех тестов) говорит об отсутствии угрозы второй волны пандемии коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белом доме оценили ситуацию с распространением коронавируса в США