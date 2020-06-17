Уссурийск, Приморский край, , 03:38 — REGNUM Мэрия Уссурийска в Приморском крае просит жителей города в день проведения парада Победы, 24 июня, оставаться дома и следить за мероприятием в прямом эфире местного телеканала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации городского округа.

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В параде на центральной площади Уссурийска будет задействовано 2 тыс. военнослужащих, включая курсантов УСВУ, 99 единиц техники, в том числе военная авиация. На трибуне будут присутствовать ветераны, которым это позволит сделать состояние здоровья, а также активисты-общественники, волонтёры, спортсмены.

Сообщается что все гости перед парадом Победы пройдут обязательное тестирование на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, парад Победы, посвященный 75-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне, из-за пандемии коронавируса было решено не проводить 9 мая и перенести на более поздний срок. Президент РФ Владимир Путин объявил, что парад состоится 24 июня, а шествие «Бессмертного полка» запланировано на день ВМФ — 26 июля.

К проведению парада Победы готовится и столица Дальнего Востока — во Владивостоке проходят репетиции.