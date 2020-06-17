Вашингтон, , 03:37 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором показаны 12 минут геймплея игры Fallout 4: Capital Wasteland. Ролик был опубликован 17 июня на YouTube-канале проекта.

Игра представляет собой «ремейк» Fallout 3 на «движке» Fallout 4, а точнее масштабную модификацию (мод) к четвертой части Fallout. Разработчики обещают полностью перенести в неё все квесты, диалоги и локации из Fallout 3.

Они также хотят поэкспериментировать с погодой, используя возможности набора инструментов Fallout 4's Creation Engine. Стоит отметить, что в видео показана альфа-версия предстоящего мода, команда проекта хочет добиться лучшего качества.

Напомним, релиз Fallout 3 состоялся 28 октября 2008 года. Это третья игра популярной постапокалиптической серии.

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