Москва, , 03:27 — REGNUM Законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году, направленный в Министерство труда и социальной защиты России, будет рассмотрен в установленном порядке. Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что январские нерабочие праздничные дни определены Трудовым кодексом РФ.

«1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы; 7 января — Рождество Христово. Любые изменения в Трудовой кодекс должны обсуждаться с социальными партнерами — работодателями и работниками», — объяснили в Минтруде.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что проект закона, предполагающий существенное сокращение новогодних каникул, подготовил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Таким образом сенатор предложил компенсировать нерабочие дни 2020 года из-за пандемии коронавируса.

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