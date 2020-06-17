Вашингтон, , 03:23 — REGNUM Организаторы выставки игровой культуры Penny Arcade Expo (PAX) определились с форматом её проведения в 2020 году. Об этом 17 июня сообщил журнал PC Gamer.

PAX 2020 будет представлять собой девятидневное безостановочное онлайн-мероприятие. Оно пройдёт с 12 по 20 сентября 2020 года. Отмечается, что доступ к нему будет полностью бесплатным.

«Посетителей» ждут цифровые версии выставочных панелей, онлайн-концерты и конкурсы, они смогут приобрести товары в специальных интернет-магазинах. В рамках PAX 2020 будет предоставлен доступ к демоверсиям видеоигр.

Кроме того, администрация выставки организует пользовательские чаты, реализует систему турниров и предоставит инструменты для поиска игровых групп.

напомним, «оффлайн-версия» PAX представляет собой выставку с игровыми мероприятиями, на которой гости посещают различные киоски, торговые ларьки, играют в настольные игры и знакомятся с играми инди-разработчиков.

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