Владивосток, , 03:26 — REGNUM В Приморском крае за минувшие сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На утро 17 июня в регионе общее количество подтверждённых случаев с начала эпидемии составило 3169.

За сутки 74 пациента успешно прошли лечение, всего выздоровели 1848 человек.

Зафиксирован ещё один летальный случай — от осложнений умер 85-летний пациент с коронавирусом. Жертвами коронавируса в Приморье общей сложности стали 29 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье режим повышенной готовности продлён до 30 июня. Больше всего выявленных заражённых коронавирусом во Владивостоке, Находке, Уссурийске.