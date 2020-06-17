Вашингтон, , 02:29 — REGNUM Сервис Steam компании Valve вновь испытывает проблемы, пользователи со всего мира сообщают, что их клиент не может подключиться к серверам платформы. Об этом 17 июня сообщил портал Downdetector.

Проблемы у онлайн-магазина видеоигр начали после 1:16 по московскому времени. На момент написания этой новости сервис Downdetector зафиксировал более 35 тыс. жалоб от пользователей Steam, администрация сервиса пока никак не прокомментировала произошедшее.

Напомним, 16 июня 2020 года многие пользователи со всего мира также пожаловались на работу Steam. Стоит отметить, что неполадки в работе сервиса начались примерно в то же время — в 1:31 по московскому времени. Сейчас магазин Valve проводит «Летний фестиваль игр» (Steam Game Festival: Summer Edition).

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