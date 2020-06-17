Вашингтон, , 02:22 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда намерен в ближайшее время нанести визит в США, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники в правительствах обеих стран.

Источники утверждают, что в настоящее время стороны согласовывают программу и детали поездки польского президента в Вашингтон. Газета предполагает, что прибытие Дуды в США может совпасть с планами американского лидера Дональда Трампа увеличить численность вооруженных сил на польской территории.

Пока конкретных сроков визита Дуды в США не называется. Одни источники утверждают, что поездка состоится на следующей неделе, другие — «в ближайшее время».