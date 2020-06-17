Вашингтон, , 01:46 — REGNUM В сеть выложили новый трейлер игры Marvel’s Iron Man VR, в основу которой легла технология виртуальной реальности. Ролик был опубликован 16 июня на YouTube-канале PlayStation.

В видео показана схватка Железного Человека с Призраком. Стоит отметить, что создатели ролика добавили в него комедийную концовку. Разработкой игры занимается студия Camouflaj.

Релиз Marvel’s Iron Man VR запланирован на 3 июля 2020 года. Геймеры, владеющие VR-гарнитурами PlayStation смогут не только сражаться с врагами Тони Старка, но и настраивать его броню в известном «гараже» героя.

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