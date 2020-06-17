Алжир, , 01:45 — REGNUM В Алжире за 16 июня подтвердили 116 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба алжирской комиссии по выявлению и лечению COVID-19.

По ее данным, общее количество выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом в стране достигло 11 147. Также комиссия подтвердила 11 летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за 16 июня. Всего жертвами болезней, вызванных коронавирусом нового типа, в Алжире стали 788 человек.

Отмечается, что с начала пандемии вылечились и были выписаны из медучреждений 7842 человека.

«Со следующего месяца алжирцы смогут нормально жить с COVID-19, как и с другими вирусами вроде сезонного гриппа», — подчеркнул глава ведомства.