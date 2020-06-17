Пхеньян, , 01:44 — REGNUM Северокорейское командование формирует военный контингент в области Кымгансанского туристического комплекса и недалеко от города Кэсон для проведения учений в связи с возможными действиями Южной Кореи. Об этом 16 июня сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителя генштаба Корейской народной армии (КНА).

По сведениям источника, вблизи границы с Южной Кореей будут возобновлены все виды военных учений.

Днём ранее, напомним, в Пхеньяне подтвердили факт подрыва межкорейского офиса связи в Кэсоне. Кроме того, в Северной Корее раскритиковали отправку южнокорейскими неправительственными организациями пропагандистских листовок на территорию КНДР и пообещали принять ответные меры вплоть до отправки войск в районы, прилегающие к демилитаризованной зоне.

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