Вашингтон, , 01:36 — REGNUM За последние несколько дней были анонсированы шесть новых игр для будущих консолей Sony и Microsoft. На это 16 июня обратил внимание портал Comicbook.

В сеть выложили трейлеры таких проектов, как Planet Coaster, Dustborn, Cris Tales, The Pathless, In Sound Mind и Tribes of Midgard. Стоит отметить, что The Pathless и Tribes of Midgard станут эксклюзивом PlayStaton 5, остальные три игры также выйдут на Xbox Series X.

Ранее корреспондент ИА REGNUM составил список наиболее интересных проектов для PlayStation 5. Все они были представлены в рамках онлайн-презентации The Future of Gaming.

Читайте ранее в этом сюжете: Игры «нового поколения»: во что играть на PlayStation 5?