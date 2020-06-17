Вашингтон, , 01:35 — REGNUM Низкий процент случаев заражения новым коронавирусом в США говорит о том, что стране в настоящее время нет угрозы второй волны пандемии, заявила официальный представитель американской администрации Кейли Макинани 16 июня в ходе брифинга.

По ее словам, доля положительных результатов тестирования в США сейчас составляет меньше 6%, что меньше чем, ожидалось (ниже 10%). Макинани подчеркнула, что отдельные вспышки заражений в стране часто фиксируются из-за увеличения масштабов тестирования.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным, в США выявлено более 2,1 млн случаев инфицирования коронавирусом и 116 526 летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19.

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