Москва, , 01:32 — REGNUM В 2020 году проверки результатов Единого государственного экзамена ужесточат при помощи алгоритма, работающего на основе нейронной сети, сообщили 17 июня в пресс-службе Рособрнадзора.

По данным ведомства, алгоритм позволит выяснить, сам ли ученик писал свою работу. На первом этапе проверки программа выделяет группы тестов, в которых, предположительно, присутствуют разные почерки. Затем группа специалистов проверит бланки, найденные алгоритмом. При подозрении, что работа написана разными людьми, просмотрят видеозаписи с экзаменов.

«В этом году планируется проводить анализ экзаменационных работ одного участника ЕГЭ, написанных в разные периоды», — объяснили в Рособрнадзоре.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2020 году учащиеся 9-х и 11-х классов получат аттестат без сдачи ЕГЭ. Экзамен потребуется сдавать только тем, кто планирует поступить в высшее учебное заведение.

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