Бразилиа, , 01:20 — REGNUM В Бразилии за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 34 918 человек, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 на территории страны достигло 923 189. Также за 16 июня в Бразилии скончались 1282 пациента от осложнений COVID-19. Всего в стране жертвами болезней, вызванных коронавирусом нового типа, стал 45 241 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, к 16 июня в мире было выявлено более 8 млн случаев инфицирования новым коронавирусом. Бразилия занимает второе место по количеству подтвержденных случаев, уступая лишь Соединенным Штатам.

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