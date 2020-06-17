Рабат, , 00:31 — REGNUM В Марокко за прошедшие сутки выявили 46 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба марокканского минздрава.

Всего в королевстве с начала пандемии подтвердили 8931 случай инфицирования SARS-CoV-2. Летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за 16 июня не было зафиксировано. Число жертв болезней, вызванных новым коронавирусом, в Марокко осталось прежним — 212 человек.

Также отмечается, что от инфекции уже вылечились 7937 пациента, их выписали из медучреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, к 15 июня в Африке количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 225 105. Наиболее пострадавшими от пандемии COVID-19 стали ЮАР, Египет и Марокко.

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