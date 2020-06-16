Париж, , 23:41 — REGNUM Компания Ubisoft хочет исправить проблемы со звуком в своём тактическом онлайн-шутере Rainbow Six Siege. Об этом 16 июня сообщил журнал PC Gamer.

«Мы знаем, что различные проблемы со звуком в игре создавали неудобства для игроков в течение некоторого времени», — написали разработчики в блоге проекта.

Они пояснили: из-за сложности звукового «движка» игры, который меняет звуковую картину после появления отверстий и дыр в полу, потолке и стенах, сложно находить причины ошибок. Звуки достигают «ушей» персонажей, вычисляя оптимальный путь до них от источника. Из-за этого, если геймер не знает, что где-то в стене есть дыра, ему это может сильно мешать.

В Ubisoft отметили: для исправления этих проблем звуковой движок Rainbow Six Siege должен быть серьёзно доработан. Они добавили, что игроки заметят изменения уже в третьем сезоне, однако проблема точно не будет решена полностью в пятом году существования игры.

Ранее разработчики сообщили, что в Rainbow Six Siege в будущем могут появиться персонажи из других проектов Ubisoft. Пока они не назвали конктретных героев.

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