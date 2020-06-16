Вашингтон, , 23:39 — REGNUM Количество погибших от последствий заболевания COVID-19 в США превысило потери страны за период Первой мировой войны. Об этом 16 июня свидетельствуют данные мониторинга университета Джонса Хопкинса, основанные на сведениях местных и федеральных властей.

В США на сегодняшний день выявлено более 2,1 млн случаев заражения коронавирусом, среди них умерли 116 526 человек. Официальные потери США за всё время Первой мировой войны составляют 116 516 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за сутки в США было выявлено 19 968 новых зараженных коронавирусом, а скончались за последние 24 часа 395 пациентов с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией. Страна находится на первом месте в мире и по количеству подтверждённых случаев заражения и по количеству летальных исходов от последствий заболевания COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В США выявили около 20 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 за сутки