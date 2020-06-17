Стокгольм, , 09:23 — REGNUM Магнус Роделл, доцент истории научной мысли в Седертёрнском университете, считает, что шведские статуи и символы периода Великодержавной Швеции могут быть снесены на волне протестов Black Lives Matter, которая охватывает весь западный мир. Об этом 16 июня сообщила шведская газета Fria Tider.

Вечером 16 июня в студии шведского телеканала SVT, Роделл выразил понимание требований протестующих, использующих лозунг Black Lives Matter. Историк также с пониманием относится к их негодованию по поводу некоторых статуй и монументов.

«Я понимаю то чувство раздражения, гнева и беспомощности, которые производят эти статуи», — прокомментировал Роделл.

Ученый сравнил сегодняшние призывы избавится от монументов с тем, как во время Реформации и Французской революции статуи и памятники были также снесены в Европе. Поэтому Роделл не исключил возможности, что борьба с наследием, развернутая под знаменем Black Lives Matter, может вполне перекинутся и на Швецию, ведь протесты и следовавшие за ними массовые беспорядки уже прошли в нескольких шведских городах в начале июня.

Теперь, например, все более громче слышатся голоса, призывающие снести статую шведскому естествоиспытателю Карлу Линнею, которого сторонники сноса памятника напрямую сравнивают с эпохой Великодержавной Швеции, когда северная страна была на вершине своего могущества не только на Балтике, но и в значительной части остальной Европы. В списке подлежащих уничтожению памятников также упоминается статуя нидерландского купца Луи де Гира, которого обычно называют «отцом шведской промышленности». Недовольство общественности вызвал тот факт, что в 1649 году де Гир инициировал основание шведско-африканской компании, которая, среди прочего, торговала рабами.