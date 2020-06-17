Москва, , 00:04 — REGNUM Минобороны России 17 июня откроет на своём официальном сайте специальный мультимедийный раздел о военных парадах, проводимых в городах России в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Посетителям интернет-портала военного ведомства в доступной инфографичной форме будет представлена подробная информация о последовательности прохождения пеших и механизированных колонн по Красной площади Москвы, порядке пролёта, численности личного состава и военной техники на парадах, которые состоятся 24 июня в 28 городах России.

Напомним, 24 июня в военном параде на Красной площади примут участие более 13 тысяч военнослужащих, будет задействовано 234 единицы наземной военной техники, а также 75 самолетов и вертолетов. В параде также примут участие представители 13 иностранных делегаций.

Всего в военных парадах по всей стране будут задействованы более 64 тыс. военнослужащих, 2,4 тыс. единиц гусеничной, автомобильной и авиационной техники, а также 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

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