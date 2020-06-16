Ростов-на-Дону, , 23:31 — REGNUM В Ростове-на-Дону в день проведения первой репетиции парада Победы на Театральной площади изменили время перекрытия центральных улиц. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Согласно информации, которая опубликована на сайте мэрии, 16 и 18 июня схема движения транспорта будет изменена с 18:00 до 00:00 мск, 20 июня — с 6:00 до 14:00 мск, в резервный день 22 июня — с 21:00 до 00:00 мск, а также в день проведения парада Победы 24 июня с 6:00 до 14:00 мск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за репетиций и проведения военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне движение транспорта запретят на площади Театральной и частично на прилегающих улицах — Большой Садовой, Советской и 20-я Линия. Временные ограничения затронут и ряд других транспортных артерий.

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