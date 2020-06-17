Стокгольм, , 09:21 — REGNUM К 2027 году в Швеции построят вторую крупнейшую тюрьму по численности содержащихся заключенных. На сайте Шведской государственной службы исполнения наказаний и пробации написано, что данное решение является «историческим». Об этом 16 июня сообщила шведская газета Fria Tider.

Предполагается, что строительство второго крупнейшего пенитенциарного учреждения Швеции в Треллеборге, расположенном на берегу Балтийского моря, будет завершено в 2027 году. Новая тюрьма рассчитана на 300 заключенных. Решение о строительстве было объявлено 16 июня после того, как генеральный директор Шведской государственной службы исполнения наказаний и пробации Мартин Холмгрен и председатель муниципального совета в Треллеборге Микаэль Рубин подписали соответствующий договор, который стороны назвали «историческим соглашением о сотрудничестве».

«Тот факт, что мы подписали соглашение о сотрудничестве с муниципалитетом Треллеборг, очень радует. Это важный шаг на пути к большему количеству тюрем и центров содержания под стражей и шаг в работе по созданию более безопасного общества», — Мартин Холмгрен, добавив, что в течение ближайших десяти лет в Швеции создадут места лишения свободы для еще 2 000 потенциальных заключенных.