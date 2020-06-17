Хельсинки, , 09:31 — REGNUM Комитет Финляндии по вопросам дискриминации и равенства принял первое решение в отношении запрета на дискриминацию при использовании гражданами шведского языка. Причиной стал инцидент с задержанием шведоязычного несовершеннолетнего, когда полицейский, не говоривший по-шведски в достаточной степени, не смог объяснить причину задержания. Об этом 16 июня сообщила финская газета HBL.

В сентябре 2017 года столичной полицией в Хельсинки был задержан несовершеннолетний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения. При задержании подросток говорил на шведском языке, которой является вторым государственным языком в Финляндии. Правоохранитель, сопровождавший задержанного в отделение, сообщил ему по-шведски, что у него недостаточно языковых навыков, чтобы указать причины ареста молодого человека и разъяснить, какими правами и обязанностями обладает задержанный. Причины задержания, а именно нахождение в состоянии алкогольного опьянения, впоследствии задержанным не оспаривались. Однако молодой человек посчитал неспособность полицейского говорить на одном из двух государственных языков нарушением своих прав.

После длительного рассмотрения данного кейса Комитет Финляндии по вопросам дискриминации и равенства наконец пришел к заключению. Позиция ведомства заключается в том, что шведоязычный гражданин в результате задержания действительно подвергся языковой дискриминации.

«В решении подчеркивается, что конституционное право на использование шведского языка также должно быть реализовано на практике», — сообщил в своем пресс-релизе заместитель омбудсмена Финляндии по вопросам дискриминации Райнер Хилтунен.