Хельсинки, , 09:41 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции в Европе стабилизировалась, что позволило правительствам многих стран перейти к постепенному снятию введенных ограничений. Исключением не стало и возобновление международного сообщения при пересечении границы. Финляндия также открыла свои границы. Однако посетить ее пока что не могут шведы, так как для них карантинные ограничение остаются в силе. В свою очередь, президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что надеется, что граждане соседней Швеции отнесутся к сохраняющейся невозможности беспрепятственного въезда в его страну «с понимаем». Об этом 16 июня сообщило финское издание Svenska Yle.

C 15 июня границы Финляндии вновь открыты для граждан шести стран: Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, Дании и Исландии. Туристам из названных государств больше не обязательно соблюдать карантин в течение 14 дней. Однако жители соседней Швеции по-прежнему не могут свободно пересекать границу с Финляндией.

Со стороны шведов даже прозвучала обеспокоенность тем, что такое решение Суоми нанесет ущерб сотрудничеству Северных стран, потому что гражданам одной страны до сих пор не разрешается выезжать в остальные страны Северной Европы. В свою очередь, президент Финляндии Саули Ниинистё поспешил заверить шведов, что сохраняющиеся ограничения являются исключительно мерами по антиинфекционному контролю.

«Давайте представим себе совершенно противоположную ситуацию, когда у нас было бы много заразившихся, а в Швеции их бы почти не было. Возможно, мы бы с пониманием отнеслись к такой ситуации, в которой они бы не очень-то хотели принимать финских туристов. Я полагаю, что шведы относятся к данной ситуации с пониманием», — поспешил заверить Ниинистё.