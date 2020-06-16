Вашингтон, , 23:19 — REGNUM Новая работа известного в сети художника Мигеля Васкеса ужаснула поклонников серии игр Super Mario. Об этом 16 июня сообщил портал Screen Rant.

Васкес опубликовал фотореалистичное изображение персонажа Human Toad — человекоподобного гриба. Многие поклонники признались в комментариях, что их пугает подобный образ гражданина Грибного королевства и заявили, что лучше бы они никогда его таким не видели.

https://twitter.com/Itsmiketheboxer/status/1272831976660037632

Human Toad создал японский геймдизайнер Сигэру Миямото. Иногда этот персонаж, являющийся одним из самых преданных слуг принцессы Пич, становился главным героем, наравне с Марио и Луиджи, например, в играх Super Mario Bros. 2 и Wario's Woods.

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