Архангельск, , 22:50 — REGNUM В Архангельск прибыла партия средств индивидуальной защиты для участников общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ.

Как сообщили ИА REGNUM в избиркоме, в регион поступило более 730 тысяч медицинских масок, более полумиллиона перчаток, 32 тысячи одноразовых халатов, 28 тысяч литров антисептика для обеззараживания помещений, около 7 тысяч защитных экранов для глаз, 850 бесконтактных термометров, почти 350 тысяч сейф-пакетов и столько же дезинфицирующих салфеток для участников голосования на дому, а также одноразовые шариковые ручки, мешки для мусора, распылители для антисептической обработки рук и поверхностей.

Напомним, в Архангельской области число зараженных коронавирусом продолжает расти. За последние сутки опасная инфекция была подтверждена у 123 человек. Общее число зараженных уже превысило 4 тысячи. 1188 человек уже выздоровели, 4 — скончались. Спецкомиссия расследует причины еще 36 летальных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам к Конституции РФ состоится 1 июля 2020 года.

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