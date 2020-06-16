Белвью, США, , 22:46 — REGNUM В рамках мероприятия Steam Game Festival: Summer Edition (Летний фестиваль игр Steam) магазин Valve предлагает геймерам познакомиться с более, чем 900 демоверсиями игр. Об этом 17 июня сообщил журнал PC Gamer.

Стоит отметить, что на странице фестиваля нет полного списка демонстрационных версий проектов, однако Steam позволяет выставить фильтры определённым образом, чтобы геймеры смогли увидеть все позиции.

В действительно большом списке присутствуют демоверсии Everspace 2, Desperadoes 3, Iron Harvest, Destroy All Humans! и других проектов. Пользователи имеют возможность познакомиться с достаточно необычными играми.

Steam Game Festival: Summer Edition стартовал сегодня, 16 июня 2020 года, продлится он до 22 июня. Пользователи платформы имеют возможность смотреть трансляции на странице онлайн-мероприятия, в рамках которых разработчики показывают свои проекты.

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