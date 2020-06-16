Луганск, , 22:21 — REGNUM Специальная комиссия штаба так называемой «операции объединенных сил» («ООС») вскрыла в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде свыше 20 фактов хищения оружия, боеприпасов и военного имущества для их последующей продажи или обмена на продовольствие, сообщил 16 июня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его информации, в результате расследования задержаны шестеро рядовых и сержантов 25-й бригады, которые сознались в старых эпизодах кражи оружия и боеприпасов и показали несколько тайников с украденным имуществом.

При этом свои действия украинские военные объяснили желанием купить еду и обеспечить свои бытовые нужды, так как уровень их тылового обеспечения недостаточен.

Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным МВД Украины, после нацистского госпереворота в Киеве и начала карательной военной операции против Донбасса на руках у населения находится не менее нескольких сот тыс. единиц незарегистрированного огнестрельного оружия.

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