Екатеринбург, , 22:22 — REGNUM Схиигумен Сергий (Романов) формирует свою секту, заявил религиовед, директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) Роман Силантьев.

По мнению Силантьева, сейчас секта проходит заключительную стадию своего формирования. На это указывает то, что Сергий отказался подчиняться указаниям церковных иерархов, а также заявления о том, что Романова хотят убить.

«В общем — эскалация конфликта», — передаёт слова религиоведа «Ридус».

Силантьев считает, что в среде верующих отец Сергий не пользуется особой поддержкой.

Как сообщало ИА REGNUM, Романов был духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской («Единая Россия»). Сейчас Сергий забаррикадировался в Среднеуральском женском монастыре.

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