Токио, , 22:00 — REGNUM Компания Square Enix официально анонсировала ритмичную музыкальную игру Kingdom Hearts: Melody of Memory. Рекламный ролик она опубликовала 16 июня на своём YouTube-канале.

Зрители могут видеть, что собой представляет игровой процесс: Сора, Гуфи и Дональд Дак бегут по некой дорожке, напоминающей нотный стан. Мелодия развивается, когда на дорожках появляются враги и персонажи наносят по ним удары.

Пока нет точной информации о том, когда состоится релиз игры. Ожидается, что она выйдёт в 2020 году на консолях Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch.

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