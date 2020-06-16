Палермо, Италия, , 21:19 — REGNUM

Во вторник, 16 июня, было возобновлено морское сообщение между Сицилией и континентальной Италией, а также между Сицилией и рядом небольших островов.

Сообщение приостанавливалось из-за мер по ограничению передвижения между регионами страны, которые вводили национальные и местные власти.

В сравнении с летом 2019 года число рейсов сокращено вдвое.

В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 16 июня, умерли 34 405 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 34 (днём ранее — на 26). Выздоровели 178 526 человек, за день этот показатель увеличился на 1516 (днем ранее — на 640). Число подтвержденных носителей увеличилось на 210 (днем ранее — на 301). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 237 500. В настоящее время заражены 24 569 человек — на 1340 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже более месяца.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин были отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Еще раньше, в первой половине марта, были введены отдельные ограничения для некоторых сфер экономики и наиболее пострадавших регионов.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, закрыли школы и вузы. Была прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам было рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводились проверки на улицах, были повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10-15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%.

Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро, часть этих средств уже выделена. Прямые выплаты бизнесу составили около 10 млрд евро. Самозанятые граждане смогли дважды получить пособие в 600-800 евро, также они могут в упрощенном порядке взять кредит до 25 тыс. евро. Кроме того, поддержка оказана сезонным рабочим, мигрантам и домработникам. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница.